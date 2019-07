Меган Маркл випустить капсульну колекцію одягу

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вирішила пригадати своє дизайнерське минуле. Герцогиня, яка колись уже випускала капсульні колекції одягу, зробить це знову. Цього разу - заради доброї справи.

Меган розкрила свій план у вересневому номері British Vogue, гостьовою редакторкою якого стала. Про це пише Harper's Bazaar.

Герцогиня є патронесою організації Smart Works, яка допомагає жінкам, що перебувають в складній життєвій ситуації, знаходити роботу. За кожну продану річ із майбутньої колекції Маркл одна річ буде передана на благодійність.

Duchess Meghan has revealed she has partnered with @marksandspencer, @jlandpartners, @Jigsaw and friend @mishanonoo to launch a capsule collection of workwear to benefit @SmartWorksHQ, the nationwide charity that helps unemployed and vulnerable women back into the workplace. pic.twitter.com/RUgpLTHKPf