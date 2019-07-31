Меган Маркл випустить капсульну колекцію одягу

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вирішила пригадати своє дизайнерське минуле. Герцогиня, яка колись уже випускала капсульні колекції одягу, зробить це знову. Цього разу - заради доброї справи.

Меган розкрила свій план у вересневому номері British Vogue, гостьовою редакторкою якого стала. Про це пише Harper's Bazaar.

Герцогиня є патронесою організації Smart Works, яка допомагає жінкам, що перебувають в складній життєвій ситуації, знаходити роботу. За кожну продану річ із майбутньої колекції Маркл одна річ буде передана на благодійність.

Duchess Meghan has revealed she has partnered with @marksandspencer, @jlandpartners, @Jigsaw and friend @mishanonoo to launch a capsule collection of workwear to benefit @SmartWorksHQ, the nationwide charity that helps unemployed and vulnerable women back into the workplace. pic.twitter.com/RUgpLTHKPf — Omid Scobie (@scobie) July 30, 2019

"Це не лише дозволяє нам бути частиною історії одне одних, це нагадує, що ми разом", - цитують герцогиню.

До створення колекції одягу разом із Меган залучені, зокрема, Marks & Spencer, бренд Jigsaw і дизайнерка Міша Нону, подруга Маркл.

Нагадаємо, присвятивши випуск британського Vogue сильним жінкам, які змінюють суспільство на краще, герцогиня відмовилася від того, щоби її обличчя теж було на обкладинці. Працювати над ним Меган почала ще під час вагітності сином Арчі Гаррісоном.

До слова, в вересневому номері глянцю також є розмова-інтерв'ю принца Гаррі з науковицею Джейн Гудолл. Як пише The Telegraph, чоловік Меган Маркл зізнався співрозмовниці, скількох нащадків хоче.

"Двох, максимум!", - запевнив Гаррі, додавши, що відчуває відповідальність за те, який світ лишиться в спадок наступним поколінням.

Нагадаємо, статі свого первістка принц із дружиною не знали до самих пологів. Але Гаррі не приховував, що сподівався на дочку.

Фото з Twitter, з сайту королівської родини