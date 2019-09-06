"Найкращий день у моєму житті": Камалія зворушливо привітала своїх "янголів" із 6-річчям

Шість років тому співачка Камалія стала мамою двійнят Арабелли та Мірабелли. Своїх "принцес" та "янголів" зірка зворушливо привітала в Instagram та розказала, як змінило її материнство.

"Сьогодні 6-те вересня - найкращий день у моєму житті. Неважливо, чи сонячно, похмуро, або йде дощ, усе одно лишається найкращим днем у моєму житті. День, коли я раптово стала зрілою. День, коли пріоритети в моєму житті повністю змінилися", - поділилася Камалія.

"День, коли я стала матір'ю - матір'ю двох прекрасних невинних янголів по імені Арабелла та Мірабелла. Сьогодні о 21:25 та 21:34 їм буде 6 років. 6 років відтоді, як мої дні змінилися від простого існування до повного життя. Я ніколи не перестану дякувати Богові за те, що він благословив мене такими витонченими посланнями. З днем народження, мої принцеси!", - написала зірка.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 2 Вер 2019 р. о 3:10 PDT

Нагадаємо, шлях Камалії до материнства був дуже непростим. Співачка довго лікувалася від безпліддя, навіть ходила до знахарок, а в 2008-му році втратила ненародженого малюка.

Вони з Захуром морально вже були готові до того, щоби скористатися послугами сурогатної матері, але співачці таки вдалося виносити дівчаток самій.