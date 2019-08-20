Коханець Собчак про кинутого нею Віторгана: Мені зрозумілий його біль

Російський режисер Костянтин Богомолов, який, подейкують, скоро одружиться з Ксенією Собчак, вирішив поспівчувати своєму "попереднику", акторові Максиму Віторгану.

Костянтин запевнив, що не ображається за свій зламаний зрадженим чоловіком ніс і сподівається, що колись стосунки в них налагодяться.

"Мені щиро зрозумілий його біль, і я не в образі. Хочеться вірити, що коли-небудь ми зможемо нормально спілкуватися. Повторюю, та історія мені зрозуміла. Сам я битися не вмію. Сподіваюся, ніколи не навчуся", - цитує режисера StarHit.

Костянтин Богомолов не ображається за зламаний чоловіком своєї коханки ніс

Іще Костянтин прокоментував романтичні дописи, фото та відео з Ксенією, які він тепер, не криючись, постить у Instagram.

"Це щирий прояв почуттів. А Мережа - один із каналів зовнішнього вираження того важливого, про яке іноді хочеться говорити, а іноді - кричати", - сказав він.

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Нагадаємо, подейкували, роман із режисером Собчак закрутила ще рік тому. В січні ж спалахнув скандал: Віторган прийшов до кафе, де його законна дружина зустрічалася з Богомоловим і "закрив гештальт", зламавши тому носа. Як оголосив згодом Максим, більше він суперника не битиме, бо "вдруге не витримає такого вереску".

У березні Собчак і Віторган оголосили про розлучення, підкресливши, що не зраджували одне одного.

Як відомо, в Максима вже з'явилася нова подруга, молода красуня-актриса Ніно Нінідзе.

Фото з Instagram Богомолова та Собчак