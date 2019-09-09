Маркл залишила вдома 4-місячного сина і злітала до США заради подружки

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка на початку травня вперше стала мамою, вперше вирвалася за кордон "соло", лишивши 4-місячного сина Арчі на татуся.

38-річна дружина принца Гаррі злітала до Нью-Йорка, щоби повболівати за свою подругу Серену Вільямс на чемпіонаті чемпіонат US Open.

На трибуні Меган розмістилася неподалік від чоловіка Вільямс, Алексіса Оганяна та Анни Вінтур.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений US Open (@usopen) 7 Вер 2019 р. о 2:10 PDT

Як пише People, на Маркл було джинсове платтячко її улюбленого бренду J. Crew. Коштує таке 118 доларів, але, звісно ж, щойно в ньому побачили герцогиню, всі сукні миттєво розкупляли. Темні окуляри Меган - від Victoria Beckham.

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За свідченням джерела Time, це була поїздка "туди і назад", і рішення таки летіти герцогиня прийняла буквально останньої хвилини. Але вона дуже рада, що змогла підтримати подругу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений US Open (@usopen) 7 Вер 2019 р. о 11:42 PDT

Між іншим, Серена Вільямс програла 19-річній Б'янці Андреєску, і в мережі жартують, що це Маркл принесла їй невдачу.

A final fit for royalty 👑#USOpen pic.twitter.com/7N8HRGgtf1 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019

Нагадаємо, перед цим іще вагітна Меган літала до Нью-Йорка в лютому. Тоді Вільямс, Амаль Клуні та інші друзі герцогині організували там пишну вечірку на честь майбутнього малюка.

Як відомо, вже днями дружина принца офіційно вийде з декретної відпустки.