Маркл залишила вдома 4-місячного сина і злітала до США заради подружки
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка на початку травня вперше стала мамою, вперше вирвалася за кордон "соло", лишивши 4-місячного сина Арчі на татуся.
38-річна дружина принца Гаррі злітала до Нью-Йорка, щоби повболівати за свою подругу Серену Вільямс на чемпіонаті чемпіонат US Open.
На трибуні Меган розмістилася неподалік від чоловіка Вільямс, Алексіса Оганяна та Анни Вінтур.
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Як пише People, на Маркл було джинсове платтячко її улюбленого бренду J. Crew. Коштує таке 118 доларів, але, звісно ж, щойно в ньому побачили герцогиню, всі сукні миттєво розкупляли. Темні окуляри Меган - від Victoria Beckham.
За свідченням джерела Time, це була поїздка "туди і назад", і рішення таки летіти герцогиня прийняла буквально останньої хвилини. Але вона дуже рада, що змогла підтримати подругу.
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Між іншим, Серена Вільямс програла 19-річній Б'янці Андреєску, і в мережі жартують, що це Маркл принесла їй невдачу.
A final fit for royalty 👑#USOpen pic.twitter.com/7N8HRGgtf1— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019
Нагадаємо, перед цим іще вагітна Меган літала до Нью-Йорка в лютому. Тоді Вільямс, Амаль Клуні та інші друзі герцогині організували там пишну вечірку на честь майбутнього малюка.
Як відомо, вже днями дружина принца офіційно вийде з декретної відпустки.