Потап розказав про сімейне життя, "класну господиню" Каменських та "головну" Горову

Шоумен Олексій Потапенко похвалився тим, як змінилося його життя після одруження зі співачкою Настею Каменських. Змінилося воно, зокрема, у кулінарному плані, і на краще.

Зі слів Потапа, тепер у нього настав "повний ЗОЖ". Навіть каву артист тепер п'є без кофеїну, з кокосовим молоком і з цукрозамінником.

"Молода дружина. Вона відволікає мене від того життя, яке було бурхливе і правильно робить. Почався новий період життя, новий період творчості. Такий романтичний і дуже чесний", - зізнався Олексій каналові "Україна".

Настя підсадила Потапа одночасно і на ЗОЖ, і на свої котлети

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"Настя – класна господиня. Вона дуже класно готує. Сьогодні ранок був у мене такий – вона мене розбудила, поцілувала, забігла наша собака до нас, ми повалялися трошки. Тому що в мене за весь тиждень перший ранок такий був. Приготувала мені сніданок, вже приготувала обід. Вона шикарно готує рибу. До нас приходять гості, вона готує для всіх гостей, і вони йдуть на Настіни харчі", - похвалився репер.

Потап зізнався, що йому подобаються гарячі фото дружини у мережі, але він не у захваті від її зйомок із іншими чоловіками.

"Мені єдине, що не подобається – коли вона цілується з акторами дуже багато, якщо знімається в якомусь кіно, або якщо йдуть проби…Але якщо ми один одного кохаємо, то чого уже один до одного чіплятися, якщо вона артистка. Я чоловік впевнений. Не в собі, в своєму коханні. І навіть мені подобається це, мені подобаються її відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловіку теж", - поділився репер.

"Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся кожен ранок. Вона навіть вранці красива. Наші стосунки змінилися у найкращу сторону. Від цього я став більше виступати. Від цього балансу я більше приходжу на передачі, я став більш відвертим і більш щасливою людиною. Я зараз щасливий на 100%", - оголосив Потап.

Потап каже, що його дружина красива "навіть вранці". Ну, такий собі комплімент...

Не забув артист про компліменти й на адресу своєї колишньої дружини Ірини Горової, з якою вони лишилися бізнес-партнерами, друзями та батьками спільної дитини.

"Всі лаври їй. Вона головна. Я вам так скажу – якби не вона, не було би такої великої у нас групи компаній. Моя функція в компанії зовсім інша. Моя участь - це творча складова. Не посварилися після шлюбу, не посварилися, як партнери. Але буває сваримося, як партнери, і вилітають нагороди з офісу скло, і збирається це скло, потім приходить примирення", - розказав Олексій.

"У нас є син. Він об’єднує все. Наше сприйняття світу і наш розвиток українського шоу-бізнесу, в який ми вкладаємо свою маленьку частку, ця ціль вона більша за наші амбіції. І ми підпорядкували особисті штуки і домовились, що ми будемо продовжувати це робити, робити разом. Це було непросто, у нас був непростий час. І робочий час, і особистий час був дуже непростий. Але ми знайшли такі точки, на яких ми вирішили", - пояснив він.

Нагадаємо, Ірина була серед гостей на весіллі свого колишнього зі своєю наступницею. На святі Потапа і Насті продюсерка була з кавалером і привселюдно з ним цілувалася.

Фото з Instagram Потапа та Насті