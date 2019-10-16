Возить з собою лікаря: 37-річну Міддлтон запідозрили в черговій вагітності

Дружину британського принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка півроку тому необачно зізналася, що хоче четверту дитину, запідозрили у вагітності.

На цікавий стан 37-річної герцогині, на думку інтернет-користувачів, вказує одна особливість туру подружжя Пакистаном. Із собою в цю поїздку Вільям та Кейт уперше взяли лікаря.

На це звернула увагу журналіст Ребека Інгліш, пише Cosmopolitan.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Oct 15, 2019 at 9:12am PDT

Причому медик, на чиїй кандидатурі спинилися герцог та герцогиня - "зі своїх". Це давній друг Вільяма, який працював із ним у команді повітряної швидкої допомоги.

Повідомляється, що досі лікар супроводжував у закордонних поїздках лише 93-річну королеву Єлизавету та 70-річного принца Чарльза.

Тим часом підписники королівських акаунтів у соцмережах вже встигли зауважити нехарактерну для худулі Міддлтон опуклість живота.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Oct 15, 2019 at 10:34am PDT

Як відомо, усі три вагітності в Кетрін починалися з тяжкого токсикозу, вона навіть кілька разів лежала в лікарні.

Щоправда, присутність лікаря в супроводі Вільяма та Кейт може мати й інше пояснення. Палац не приховує, що ця поїздка є найскладнішою з точки зору логістики та заходів безпеки.

Нагадаємо, нещодавно маленька принцеса Шарлотта буцімто оголосила у школі, що мама й тато збираються подарувати їй сестричку.