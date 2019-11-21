Як Зеленський зі школярами весело в долоні плескав та ногами тупцяв. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена побували на Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною", де поспілкувалися з дітлахами.

Гарант, який, схоже, вже дуже скучив за часами, коли штовхав жарти зі сцени, натхненно гуморив. А перша леді, схоже, трохи нудьгувала.

"Я зараз на вас дивлюсь і розумію: ось вона, наша справжня Україна - вона така молода, енергійна, як саме ви, дуже красива і вся така нова, амбітна, і вся з айфонами!", - оголосив Зеленський.

Коли ж високих гостей школярі запросили до танцювальної руханки, президент не став пасти задніх. Зеленський завзято плескав у долоні та по колінах і тупотів ногами.

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Нагадаємо, нещодавно перша леді Олена попозувала для українського Vogue та розказала, як Володимир "забув" попередити її, що балотується у президенти.

Відео "112 Україна" з YouTube, фото з сайту президента