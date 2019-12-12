Відрізала гірке минуле? Екснаречена Кличка несподівано розпрощалася з довгими косами. ФОТО

Американська актриса Хейден Пенетьєрі перед Новим роком наважилася на кардинальні зміни. Ні, вона не покинула свого бойфренда Браяна Хікерсона, який її лупцював. Але обрізала свої довгі коси.

Себе з новою стрижкою 30-річна екс-наречена Володимира Кличка показала у Twitter.

Хейден вирішила, що з новою стрижкою і життя піде по-новому?

Нагадаємо, Хейден не стала свідчити проти Браяна, якому за домашнє насильство по відношенню до неї світила в'язниця. Голуб'ята досі разом.

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Як відомо, коли Пенетьєрі та Кличко розійшлися, спортсмен забрав їхню спільну доньку Каю Євдокію з собою до України. Зіркова матуся іноді бачиться з дівчинкою, якій уже 5 років.

Актриса не стала свідчити в суді проти бойфренда, який неодноразово піднімав на неї руку

Нагадаємо, подейкують, у Хейден проблеми з алкоголем.

Фото з Twitter Пенетьєрі та з Instagram Хікерсона

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