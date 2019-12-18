"Віллі, забери свої руки?": в мережі шукають пояснення дивній поведінці Кейт Міддлтон. ВІДЕО

Британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон багато хто вважає ідеальною парою, яка завжди щаслива і ніколи не свариться. Та, схоже, це не так.

Дуже дивну річ помітили глядачі святкової телепередачі, в якій узяла участь пара: Кейт неначе відсахнулася від руки Вільяма, уникаючи доторку.

Пояснення цьому тепер намагаються знайти в соцмережах, пише The Huffington Post.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Є припущення, що Кетрін у той момент саме відсувала свій стілець, тому так виглядало. Або ж що герцогиня зробила це рефлекторно, бо її виховання не дозволяє проявляти ніжність до чоловіка на публіці.

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Але дехто з коментаторів вважає цей момент дуже промовистим. Мовляв, це нагадує, як принц Чарльз та принцеса Діана публічно вдавали ідилію, коли насправді все було зовсім не так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 16 Дек 2019 в 2:01 PST

Багато хто звернув увагу й на те, що британська преса фактично проігнорувала інцидент. Натомість, якби таке відбулося між принцом Гаррі та Меган Маркл, це миттю стало би сенсацією. Інтернет-користувачі вважають це доказом того, що ЗМІ дійсно недолюблюють Меган, яка подала на них до суду.

Нагадаємо, кілька років тому принца Вільяма підловили за енергійними танцями в оточенні гарних дівчат у нічному клубі. Подейкували, подружжя після того ходило до сімейного психолога.

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