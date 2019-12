"Віллі, забери свої руки?": в мережі шукають пояснення дивній поведінці Кейт Міддлтон. ВІДЕО

Британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон багато хто вважає ідеальною парою, яка завжди щаслива і ніколи не свариться. Та схоже, це не так.

Дуже дивну річ помітили глядачі святкової телепередачі, в якій узяла участь пара: Кейт неначе відсахнулася від руки Вільяма, уникаючи доторку.

Пояснення цьому тепер намагаються знайти в соцмережах, пише The Huffington Post.

