У тата на руцях: нове ФОТО малюка принца Гаррі й Меган та цікаві деталі
Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підбили підсумки свого 2019-го року відеоколажем, у якому з'явилася досі небачена фотографія їхнього первістка Арчі Гаррісона.
Кумедного малюка зняли на руках у батька.
Докладніше про світлину виданню People розказало джерело у палаці.
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Сфотографувала чоловіка та сина сама Меган. І було це під час їхнього відпочинку на День подяки. Шапочка ж на Арчі має особливу історію. Її сплели вручну волонтерки благодійної організації у Новій Зеландії та подарували герцогині, ще коли вона була вагітна, і не було відомо, хлопчик буде чи дівчинка.
Нагадаємо, Арчі Гаррісон, якому зараз 7 місяців, став зіркою сімейної різдвяної листівки.
Як відомо, хлопчик, на відміну від своїх кузенів Джорджа та Луї й кузини Шарлотти, не має титулу. Але стане принцом, щойно їхній спільний дід Чарльз зійде на престол.