У тата на руцях: нове ФОТО малюка принца Гаррі й Меган та цікаві деталі

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підбили підсумки свого 2019-го року відеоколажем, у якому з'явилася досі небачена фотографія їхнього первістка Арчі Гаррісона.

Кумедного малюка зняли на руках у батька.

Докладніше про світлину виданню People розказало джерело у палаці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 31 Дек 2019 в 12:15 PST

Сфотографувала чоловіка та сина сама Меган. І було це під час їхнього відпочинку на День подяки. Шапочка ж на Арчі має особливу історію. Її сплели вручну волонтерки благодійної організації у Новій Зеландії та подарували герцогині, ще коли вона була вагітна, і не було відомо, хлопчик буде чи дівчинка.

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Нагадаємо, Арчі Гаррісон, якому зараз 7 місяців, став зіркою сімейної різдвяної листівки.

Як відомо, хлопчик, на відміну від своїх кузенів Джорджа та Луї й кузини Шарлотти, не має титулу. Але стане принцом, щойно їхній спільний дід Чарльз зійде на престол.