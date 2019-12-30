Не гірше за палац: принц Гаррі та Меган проводять свята в маєтку за $14 мільйонів

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які вирішили не святкувати Різдво з королівською родиною та ліпше з'їздити до Канади, все одно не лишилися без розкошів.

Пара зупинилася в маєтку, що належить якомусь загадковому мільярдерові. "Гніздечко", розташоване на острові Ванкувер, коштує понад 14 мільйонів доларів.

Про це дізналося видання The Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл проводять зимові канікули в розкішному маєтку в Канаді

Повідомляється, що королівська сім'я прохала Гаррі та Меган повернутися до Великої Британії, коли перед самим Різдвом до лікарні потрапив 98-річний дідусь принца Філіп. Утім подружжя своїх планів змінювати не стало. На щастя, чоловік королеви Єлизавети, пробувши в шпиталі кілька днів, встиг виписатися до свята.

Будинок належить якомусь загадковому багатієві та коштує понад 14 мільйонів доларів

До Канади Гаррі та Меган, звісно ж, узяли з собою 7-місячного сина Арчі Гаррісона та бабусю, Дорію Регланд. Ким є той щедрий мільярдер, який гостинно надав їм житло, поки невідомо.

У мережі є фото маєтку, який колись продавався через Sotbey's. За кілька днів до приїзду британських гостей його оточили додатковими парканами та обладнали камерами, щоби захистити від чужих допитливих очей. Разом із Гаррі та Меган приїхала власна команда охоронців.

Звісно, це не королівський палац, але...

Принц та його дружина відмовилися святкувати Різдво з королевою Єлизаветою та іншими родичами

Як відомо, пара зазвичай не жаліє грошей на свій відпочинок. Наприклад, літають Гаррі з дружиною переважно приватними літаками, за що їх сильно критикують еко-активісти.

Фото з сайту The Daily Mail, із Instagram

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