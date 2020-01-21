Зеленський лишив третину своєї зарплатні в іграшковій крамниці. ФОТО

Президента Володимира Зеленського перестріли у магазині іграшок, куди він забіг, аби купити подарунок синові Кирилу на 7-річчя.

Ввечері 20-го січня гарант придбав конструктор вартістю майже 9 тисяч гривень, що складає приблизно третину його офіційної зарплатні.

Про це повідомила "Страна" з посиланням на працівницю магазина, яка зробила з Зеленським селфі та виклала його у мережу.

За словами дівчини, Зеленського супроводжували два охоронці

21-го січня сину Володимира виповнилося 7 років, і татко був готовий

Скріншот з сайту PlanetToys

Нагадаємо, у вересні 2019 року син Зеленського пішов у перший клас.

Фото з Instagram

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