Зеленський лишив третину своєї зарплатні в іграшковій крамниці. ФОТО
Президента Володимира Зеленського перестріли у магазині іграшок, куди він забіг, аби купити подарунок синові Кирилу на 7-річчя.
Ввечері 20-го січня гарант придбав конструктор вартістю майже 9 тисяч гривень, що складає приблизно третину його офіційної зарплатні.
Про це повідомила "Страна" з посиланням на працівницю магазина, яка зробила з Зеленським селфі та виклала його у мережу.
Нагадаємо, у вересні 2019 року син Зеленського пішов у перший клас.
Фото з Instagram
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