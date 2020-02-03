Бред Пітт на BAFTA підколов королівську родину. ВІДЕО реакції Вільяма та Кейт
Американський актор Бред Пітт не приїхав до Лондона на церемонію BAFTA, зате передав свою промову та сміливі жарти про "Брекзіт" та "Мегзіт".
Їх зі сцени довелося зачитати Марго Роббі, причому в присутності принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Актриса прийняла за свого колегу його нагороду за роль у фільмі "Одного разу в... Голлівуді", пише Vogue.
"Бред через сімейні справи не зміг бути тут сьогодні, тож попросив мене прочитати його промову замість нього. Він починає так: "Агов, Британіє. Чув, ти стала одиначкою. Вітаю в клубі. Успіхів тобі з угодою про розлучення", - прочитала Роббі.
Brad Pitt’s full speech at the BAFTA’s given by Margot Robbie pic.twitter.com/H77zlRla8d— Simply Brad (@SimplyBradCom) February 2, 2020
Разом із подякою за нагороду Пітт попросив переказати, що назве статуетку Гаррі.
"Він дуже радий, що забере її з собою у Штати... Це його слова, не мої!", - оголосила Марго.
Актриса Ребел Вілсон теж погуморила на тему королівської сім'ї. Вона вдала, ніби забула назву Королівського Альберт-хола, де проходила церемонія, пише Entertainment Tonight.
"Так прекрасно бути тут у Королівському Ендрю... ой, Королівському Гаррі... ні, в цьому Королівському палаці", - заявила вона.
Як відомо, принц Вільям цінить хороші пранки, навіть коли розігрують його самого.
Фото з Instagram Кенсингтонського палацу, вiдео з Twitter
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