Бред Пітт на BAFTA підколов королівську родину. ВІДЕО реакції Вільяма та Кейт

Американський актор Бред Пітт не приїхав до Лондона на церемонію BAFTA, зате передав свою промову та сміливі жарти про "Брекзіт" та "Мегзіт".

Їх зі сцени довелося зачитати Марго Роббі, причому в присутності принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Актриса прийняла за свого колегу його нагороду за роль у фільмі "Одного разу в... Голлівуді", пише Vogue.

"Бред через сімейні справи не зміг бути тут сьогодні, тож попросив мене прочитати його промову замість нього. Він починає так: "Агов, Британіє. Чув, ти стала одиначкою. Вітаю в клубі. Успіхів тобі з угодою про розлучення", - прочитала Роббі.

Brad Pitt’s full speech at the BAFTA’s given by Margot Robbie pic.twitter.com/H77zlRla8d