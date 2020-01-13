Принци Вільям та Гаррі вперше після скандалу виступили зі спільною заявою

Британські принц Вільям та Гаррі виступили зі спільною заявою для ЗМІ. Брати вирішили спростувати "фальшиву історію", котра стосується їхніх особистих взаємин, яку опублікувало одне з видань.

Імовірно, йдеться про чутки, буцімто Вільям цькував Гаррі, що й змусило останнього залишити родину.

"Як для братів, яких глибоко турбують питання, пов'язані з психічним здоров'ям, подібне вживання зневажливої риторики є образливим та несе в собі потенційну шкоду", - оголосили принци, пише The Independent.

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У заяві не вказується назва видання. Але схоже, що йдеться про The Daily Mail.

Джерела цього видання заявили про те, що герцог та герцогиня Сассекські були жертвою булінгу в королівській родині. Це буцімто підтверджують інформатори, наближені як до Гаррі, так і до Вільяма.

"Ми покажемо цим людям їхнє місце та випхаємо їх", - таку позицію по відношенню до брата та невістки приписують Вільямові.

Зі слів співрозмовників видання, Гаррі та Меган просто "дійшли до крапки" та не мали іншого виходу, крім як піти.

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Як відомо, The Daily Mail - це одне зі ЗМІ, проти якого подала судовий позов Меган Маркл. Герцогиня звинувачує журналістів у тому, що вони навмисне виставляють її з негативного боку, приписують дорогі забаганки тощо, а ще оприлюднили її особистого листа до батька.

Нагадаємо, подейкували, що Кейт Міддлтон "вижила" Меган Маркл із Кенсингтонського палацу. Між іншим, уже тоді почали проводитися паралелі з історією Едуарда VIII, який закохався в двічі розлучену американку Волліс Сімпсон та зрікся заради неї престолу. Тепер, коли стався "Мегсіт", це можна вважати пророчим.

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