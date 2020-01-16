Принц Вільям та Кейт у платті за $20 у першій після "Мегзіта" офіційній поїздці

За стінами Букінгемського палацу нині вирують пристрасті через "Мегзіт", але під час появ на публіці родичі бунтівника принца Гаррі, звісно ж, демонструють королівську витримку.

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, усміхнені, приязні, в пречудовому гуморі, побували у офіційній поїздці у Бедфорді.

38-річна герцогиня вкотре продемонструвала людям, що не гребує демократичними брендами. На ній була сукня Zara.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Янв 2020 в 2:24 PST

Як пише The Daily Mail, раніше така коштувала 118 доларів. Нині ж, на сейлі британські модниці мають шанс вбратися як Кетрін лише за 21 долар.

Реклама:

Щоправда, довершила Міддлтон свій лук шикарним пальтечком від Alexander McQueen.

Вони з Вільямом побували в ресторані азійської кухні, де проходять практику студенти місцевого коледжу. Герцог із герцогинею й собі спробували манговий мілкшейк. Також пара відвідала кілька благодійних організацій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Янв 2020 в 8:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MyLahore (@mylahore_) 15 Янв 2020 в 11:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Янв 2020 в 11:12 PST

Нагадаємо, у свої юні роки Вільям та Кетрін були завзятими тусовщиками. У мережі досі ж фотографії, де п'яненькі майбутні король та королева вертаються з нічних клубів.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Віллі, забери свої руки?": в мережі шукають пояснення дивній поведінці Кейт Міддлтон. ВІДЕО

Кейт або Меган? Експерти підрахували, в котрої з герцогинь дорожчий гардероб

Шок, розчарування, стисла офіційна заява: як сприйняв палац "ніж у спину" від Гаррі та Меган