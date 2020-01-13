Більше не може його обійняти: друг принца Вільяма розказав, як той сумує через Гаррі

13-го січня має відбутися доленосна зустріч членів британської королівської родини, на якій вони вирішуватимуть, як бути тепер, коли принц Гаррі та Меган Маркл захотіли відокремитися.

Учинок пари боляче вдарив по всіх, і чи не найдужче - по принцові Вільяму, який завжди був дуже близький із молодшим братом.

Зі слів друга майбутнього короля, йому зараз кепсько.

Про це пише The Times.

"Усе наше життя я обіймав мого брата, але більше не можу цього зробити; тепер ми нарізно", - цитує Вільяма співрозмовник видання.

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"Мені сумно через це. Усе, що ми можемо зробити, все, що я можу зробити, це спробувати їх підтримати та сподіватися, що прийде час, коли ми будемо на одній хвилі. Мені хочеться, щоби всі грали в одній команді", - навів він слова принца.

Нагадаємо, Вільяму та Гаррі було 15 і 12 років, коли вони втратили матір. Принци завжди дуже дружили, а Кейт Міддлтон була для Гаррі мов старша сестра. Та, подейкують, все змінилося, коли в житті принца з'явилася Меган Маркл.

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Як відомо, "на килим" до королеви принц Гаррі сьогодні піде сам. Меган Маркл полетіла до Канади, де вони з чоловіком лишили 8-місячного сина Арчі.

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