Настя з карантину в Ухані: 2 тижні після дзвінка президента, про евакуацію нічого не чути

Два тижні минуло відтоді, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв Анастасії Зінченко евакуювати її та песика Мішель з Уханя.

Однак досі про евакуацію нічого не чути, і вже тиждень дівчині ніхто не дзвонив. Тим часом, в Україні заборонили ввозити тварин з Китаю.

Настя обурена ситуацією, але поки не втрачає оптимізму.

"Через 2 тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причиною якої є випадок в Гонконзі, у собаки підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону", - написала Зінченко в Instagram.

Настя обурена, але налаштована рішуче

"Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чутно, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми", - обурилася Настя.

"Скільки триватиме карантин у Китаї, та як я потраплю додому. Варіанти є, але це все лише тільки теорії. Це може тривати ще близько місяця (у найкращому випадку). Вдома на карантині я і Міша з 20 січня… З продуктами харчування проблем зараз немає. Є проблема з питною водою, її я постараюся вирішити теж в найближчі дні, тому що вона закінчилася, але охорона будинку не змогла мені допомогти в цьому і вийти теж не дозволила", - повідомила дівчина.

Настя сидить вдома з 19-го лютого

"Я не винна в тому, що одна єдина з людей, яких евакуювали з Уханя, відмовилася летіти без свого собаки, відмовилася його кинути і винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть при такій низці проблем я його не кину", - заявила Настя.

Тим часом, українці у Нових Санжарах чекають на закінчення свого карантину.

Фото з Instagram