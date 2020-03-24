Шерон Стоун вийшла на балкон у трусах та закликала лишатися вдома

Американська актриса Шерон Стоун перебуває на карантині в себе вдома і всіх закликає чинити так само. 62-річна кінозірка показує свої домашні луки та спілкується з фанами в Instagram.

Приєднавшись до флешмобу #IStayHomeFor ("Я залишаюся вдома заради"), Шерон сфотографувалася на балконі.

Шерон лишається вдома. Шерон - молодець, будьте як Шерон!

"Я залишаюся вдома заради моїх дітей, безпеки людства та матінки-природи", - оголосила актриса.

62-річна актриса постить фото та відео в Instagram

Як відомо, Стоун виховує трьох прийомних синів. Акторка двічі була заміжня і не полишає надії зустріти нове кохання на сайті знайомств.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ентоні Хопкінс та його кіт зачарували мережу карантинним ВІДЕО

"Невже так складно лишитися вдома?": онкохвора Догерті гнівно звернулася до тих, хто не хоче сидіти на карантині