Шерон Стоун вийшла на балкон у трусах та закликала лишатися вдома
Вівторок, 24 березня 2020, 10:44
Американська актриса Шерон Стоун перебуває на карантині в себе вдома і всіх закликає чинити так само. 62-річна кінозірка показує свої домашні луки та спілкується з фанами в Instagram.
Приєднавшись до флешмобу #IStayHomeFor ("Я залишаюся вдома заради"), Шерон сфотографувалася на балконі.
"Я залишаюся вдома заради моїх дітей, безпеки людства та матінки-природи", - оголосила актриса.
Як відомо, Стоун виховує трьох прийомних синів. Акторка двічі була заміжня і не полишає надії зустріти нове кохання на сайті знайомств.
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