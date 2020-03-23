"Невже так складно лишитися вдома?": онкохвора Догерті гнівно звернулася до тих, хто не хоче сидіти на карантині

Американська актриса Шеннен Догерті, яка бореться з четвертою стадією раку, через що належить до групи високого ризику під час пандемії коронавірусу, записала емоційне звернення в своєму Instagram.

Вона спробувала присоромити людей, які ігнорують карантин, наражаючи на небезпеку таких як вона.

Онкохвора актриса закликала людей залишатися вдома на карантині

"Я дуже зла. Кількість людей, які тиняються по Малібу, шалена. Люди на пляжах, на прогулянках і без дотримання належної дистанції", - написала актриса.

"Я розумію, що людям треба заробляти гроші. Я так само мушу оплачувати рахунки, але ми маємо серйозніше до цього ставитися, або стане гірше. Вибачте, але я надто сильно люблю життя та всіх вас, щоби дивитися на таке невігластво", - зазначила Догерті.

Актриса обурена тим, що люди залишають свої оселі без крайньої необхідності.

"Ось ці люди прямують через каньйон до Малібу. Не купляти харчі. Вони їдуть на пляжі, прогулянки тощо. Невже так складно лишитися вдома, крім випадків, коли нема іншої можливості? Працюєте в лікарні, в продуктовій крамниці, на заправці - ок, я розумію. Потрібні харчі? Ок, так, але пляж?", - написала Шеннен.

Зірка підкреслила, що теж любить свіже повітря, але дихає ним на своєму подвір'ї, де нема інших людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShannenDoherty (@theshando) 21 Мар 2020 в 2:18 PDT

"Я залишаюся вдома (і сварюся) заради всіх нас. Заради товаришів, борців із раком, які завзято воюють за те, щоби мати більше часу. Заради моєї мами. Заради мого чоловіка. Заради моїх свекрухи і свекра. Заради моїх друзів. Заради дітей моїх друзів. Заради кожного з вас. Заради мене, в якої 4-та стадія раку, моя битва і так досить непроста. Заради однієї з моїх найближчих подруг, із якою дружимо вже понад 28 років, яка вирішила припинити свою війну з метастатичним раком і перебуває в лікарні востаннє та самотньою", - сказала актриса.

"Заради кожного лікаря і працівника лікарні. Заради кожної людини, яка працює в продуктовій крамниці, стараючись допомогти. Заради кожної людини, яка змушена бути на передовій. Я роблю це заради вас. Будь ласка, приєднуйтеся до мене", - закликала Догерті.

Нагадаємо, про повернення раку Шеннен оголосила в лютому. Ремісія в актриси тривала два роки.

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