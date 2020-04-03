Не лише біг до холодильника: "НеАнгел" Слава показала своє тренування для проблемних зон

Якщо хтось і вийде з карантину на кілька десятків кіло товстішим, так це точно не співачка Слава Камінська.

Учасниця гурту "НеАнгелы", якій нещодавно зробили ліпосакцію, не має наміру втрачати результати і займається спортом. І хоче, щоби її шанувальники теж займалися.

Докладне відео зі своїм тренуванням та порадами вона запостила в Instagram.

Нагадаємо, торік Слава пробувала худнути на інтервальному голодуванні.

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