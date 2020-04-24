Дімопулос продемонструвала "вокал" 7-місячної доці. Чарівне ВІДЕО
24 квітня 2020, 16:30
Колишня співачка Санта Дімопулос, які вже не боїться показувати в мережі личко своєї 7-місячної донечки Софії, виклала в Instagram нове відео з крихіткою.
Виявляється в дівчинки вже довгеньке, як для немовляти, волоссячко.
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Нагадаємо, першу свою спільну з бізнесменом Ігорем Кучеренком дитину Дімопулос народжувала в Монако. Санта спочатку хотіла назвати її Тіаною або Мікеллою, але її відмовили астрологи.
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