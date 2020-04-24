Дімопулос продемонструвала "вокал" 7-місячної доці. Чарівне ВІДЕО

Колишня співачка Санта Дімопулос, які вже не боїться показувати в мережі личко своєї 7-місячної донечки Софії, виклала в Instagram нове відео з крихіткою.

Виявляється в дівчинки вже довгеньке, як для немовляти, волоссячко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ежедневное злободневное 😅💗 Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos) 24 Апр 2020 в 2:23 PDT

Нагадаємо, першу свою спільну з бізнесменом Ігорем Кучеренком дитину Дімопулос народжувала в Монако. Санта спочатку хотіла назвати її Тіаною або Мікеллою, але її відмовили астрологи.