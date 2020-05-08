Ілон Маск і Grimes роз'яснили, як вимовляти ім'я їхнього сина (насправді ні)

Винахідник Ілон Маск та співачка з українським корінням Grimes (Клер Буше) днями епатували світ, повідомивши ім'я свого новонародженого сина - X Æ A-12.

Згодом вони спробували роз'яснити, як то вимовляється, але ще більше всіх заплутали.

"Просто "Екс", як літера "екс". Потім А. І. Наче вимовляєш літеру "А", а потім "І", - написала Клер у Instagram, повідомляє BuzzFeed.

Маск же побалакав про синове ймення в інтерв'ю-подкасті. З його слів, спочатку йде "Екс", а потім "Еш".

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Також гордий татусь зізнався, що ідея щодо "А-12" належала йому, адже це "найкрутіший літак".

"Окей, але хіба Ілон Маск щойно не сказав у інтерв'ю, що це вимовляється як "еш", а не "аі"? Вони взагалі знають ім'я своєї дитини?", - обурюються збиті з пантелику коментатори.

Дехто припускає, що Маск і Grimes досі не дійшли згоди між собою, як же кликати сина - Ексай чи Ексеш.

Ексай? Ексеш?

"Насправді це вимовляється як "у моїх батьків більше грошей, ніж глузду, і вони хочуть занапастити моє життя, перш ніж воно взагалі почалося", - резюмують у мережі.

Нагадаємо, на думку юристів, офіційно зареєструвати сина під іменем X Æ A-12 Маск батькам не дозволять закони штату Каліфорнія.

Фото з Instagram