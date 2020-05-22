Полякова з босоногими доньками попозувала на траві у вишиванках
П'ятниця, 22 травня 2020, 10:59
Співачка Оля Полякова, попри прохолодну погоду, влаштувала босоногу мініфотосесію з доньками, Машею та Алісою.
Три красуні позували на травичці у платтях-вишиванках із нагоди Дня вишиванки.
Собі та дочкам Оля обрала плаття від Yuliya Magdych.
Нагадаємо, Машу, якій у березні виповнилося 15, зіркова мама зве "Мишильдою" і дозволяє робити звабливі фото в купальниках для реклами.
Фото з Instagram Полякової
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