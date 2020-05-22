Полякова з босоногими доньками попозувала на траві у вишиванках

Співачка Оля Полякова, попри прохолодну погоду, влаштувала босоногу мініфотосесію з доньками, Машею та Алісою.

Три красуні позували на травичці у платтях-вишиванках із нагоди Дня вишиванки.

Оля з дівчатами не забули про День вишиванки

Але ж холодно, хіба ні?

Собі та дочкам Оля обрала плаття від Yuliya Magdych.

Цікаво, Маша дозволила мамі постити фото, де вона з закритими очима?

Нагадаємо, Машу, якій у березні виповнилося 15, зіркова мама зве "Мишильдою" і дозволяє робити звабливі фото в купальниках для реклами.

Фото з Instagram Полякової