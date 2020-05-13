"Мінус 10 років за 20 хвилин на день": Полякова у рушнику дала урок із самомасажу

Співачка Оля Полякова поки не має змоги радувати своїх фанів піснями з великої сцени, але все одно несе добро і користь у маси. Раніше зірка вчила, як тренуватися вдома в умовах карантину, а тепер показала, як робити самомасаж обличчя.

Як обіцяє Оля, витративши на це 20 хвилин на день, можна скинути 10 років.

Нагадаємо, Полякова вважає, що вже перехворіла на COVID-19 разом із молодшою донькою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Онєгін в Шльопках: Винник переспівав хіт Полякової. ВІДЕО

Фітнес-Олі: Полякова в прямому ефірі потренувала Сумську. ВІДЕО