"Мінус 10 років за 20 хвилин на день": Полякова у рушнику дала урок із самомасажу
Середа, 13 травня 2020, 12:58
Співачка Оля Полякова поки не має змоги радувати своїх фанів піснями з великої сцени, але все одно несе добро і користь у маси. Раніше зірка вчила, як тренуватися вдома в умовах карантину, а тепер показала, як робити самомасаж обличчя.
Як обіцяє Оля, витративши на це 20 хвилин на день, можна скинути 10 років.
Нагадаємо, Полякова вважає, що вже перехворіла на COVID-19 разом із молодшою донькою.
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