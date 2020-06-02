Остапчук розказав, як поділив майно та гроші з ексдружиною: Вважаю, що це благородно

Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який у березні офіційно розлучився з матір'ю двох своїх дітей Оленою Войченко, вважає, що під час розподілу грошей та спільного майна повівся благородно.

Що дісталося Олені, а що йому, він розказав у програмі "Зірковий шлях".

Володимир Остапчук у березні офіційно став холостяком. Цікаво, чи надовго?

"Загалом у нас було близько 60 з чимось тисяч (доларів). Ми їх розділили порівну. Я забрав одну свою валізу, сів у свою машину і поїхав, а все інше залишив", - повідомив Володимир.

"Так має вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно", - підкреслив він.

Як відомо, на аліменти Войченко не подавала.

"Ми домовилися з Оленою про те, що я буду добровільно сплачувати гроші, утримувати діточок. Як тато, повірте мені, все зроблю, щоб вони жили завжди в комфорті", - запевнив зірковий батько.

Телеведучий каже, що пішов (точніше, поїхав) від дружини з однією валізою

До слова, трохи по-іншому ситуацію з "благородним" розподілом майна ще кілька місяців тому бачила сама Войченко.

"Говорячи про залишання квартир, Володимир чомусь забув згадати про те, що майже половину коштів на придбання цих квартир були отримані від моїх батьків", - ділилася жінка з "Зірковим шляхом".

"Йому залишається автомобіль Jaguar, на який він позичав гроші в моїх родичів", - говорила Олена.

Нагадаємо, Володимир уже не приховує стосунків із новою коханою, Христиною. Парочка вже мешкає разом.

Фото з Instagram Остапчука і Войченко

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Ні, у мене ніколи не було стосунків із чоловіком": Остапчук розповів про справжню причину розлучення

Ексдружина Остапчука: Він каже доньці, що в неї буде нова мама