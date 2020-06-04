"Життя Джорджа Флойда було важливим": Меган Маркл виступила з промовою про поліцейське насильство

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вирішила висловитися на гостру та вкрай болісну нині для американського суспільства тему: поліцейське насильство по відношенню до темношкірих громадян.

Джорджа Флойда, який наприкінці травня загинув внаслідок надто жорстоких дій правоохоронця, ставши символом масштабних простестів, дружина принца Гаррі згадала у своїй промові.

Вона записала відеозвернення для випускників школи, в якій колись сама навчалася. Звернення Меган оприлюднив лайфстал-журнал для темношкірих жінок Essence.

Меган Маркл записала відеозвернення для випускників рідної школи

Реклама:

"Те, що відбувається в нашій країні, в нашому штаті та в нашому рідному місті Лос-Анджелес... Я не була впевнена щодо того, що зможу вам сказати. Я хотіла сказати щось правильне. Я усвідомила, що неправильно буде лише не сказати нічого, бо життя Джорджа Флойда було важливим, і життя Бреонни Тейлор було важливим, і життя Філандо Кастіля було важливим, і життя Таміра Райса було важливим...", - назвала Маркл імена людей, яких було вбито поліцейськими в останні роки.

"...І так само важливим було життя багатьох інших людей, імені яких ми знаємо, і тих, чиїх імен не знаємо", - продовжила герцогиня.

Маркл пригадала свою вчительку, яка колись їй порадила "завжди ставити потреби інших людей вище за свої страхи". Як колишня учениця цієї школи, герцогиня не сумнівається в тім, що і нинішні її випусники твердо знають: життя чорних важливі.

Родина принца Гаррі тепер живе в Лос-Анджелесі

"Скоро ваші голоси стануть сильнішими, ніж будь-коли раніше, оскільки більшості із вас уже 18 - або виповнюється 18 - тож ви голосуватимете. Вам доведеться мати емпатію до тих, хто не дивиться на світ так само, як ви. Ви готові. Ви потрібні нам, і ви готові", - наголосила Меган.

Нагадаємо, герцогиня не належить до шанувальників президента Дональда Трампа, і за це він якої навіть обізвав її "паскудницею".

Як відомо, тема расизму дуже близька самій Меган, адже її мама Дорія - афроамериканка. Рідний дідусь Маркл не мав права їсти в KFC разом із білими, а мусив чекати на своє замовлення на вулиці, коло входу "для кольорових".

Скріншоти з сайту Essence

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Расистка-принцеса принизила Меган Маркл на обіді в Букінгемському палаці?