Маленький непосида: Маркл показала, як читає книгу 1-річному сину. ВІДЕО

Син британського принца Гаррі та Меган Маркл Арчі Гаррісон в свій один рік, схоже, має, як то кажуть, "шило в попі".

Миле відео, як вона читає малому непосиді книжку, матуся зняла для благодійного флешмобу #SaveWithStories.

Його запостили в офіційному Instagram кампанії, привітавши хлопчика з днем народження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #SAVEWITHSTORIES (@savewithstories) 6 Май 2020 в 4:11 PDT

Татко Гаррі в відео не з'являється, але чоловічий голос за кадром чути. І можна добре роздивитися, як виріс Арчі.

Нагадаємо, нещодавно подружжя розкрило секрет, чому для малюка обрали таке незвичне ім'я. Як відомо, коли принц Чарльз стане королем Великої Британії, його онук "автоматом" отримає титул принца.

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