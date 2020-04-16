"Головне - не падати духом": принц Гаррі та Меган під час пандемії пішли у волонтери

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які зараз мешкають у Лос-Анджелесі, подалися у волонтери. Пара розвозить їжу людям, які через стан здоров'я не можуть залишати свої оселі в розпал пандемії коронавірусу.

На думку принца, головне зараз для всіх - це не падати духом.

Про це Гаррі сказав під час відеочату з благодійною організацією, яка опікується родинами з дітьми, що мають серйозні захворювання. Принц, який є її патроном, поспілкувався і з самими батьками. Про це пише People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 8 Янв 2020 в 6:45 PST

"Попереду важкі дні - я навіть уявити не можу, люди, як вам складно. Одна 11-місячна дитина - це вже достатньо!", - зізнався батько Арчі Гаррісона, якому в травні виповниться рік.

"Головне - не падати духом. Якщо ви прокидаєтеся вранці і думаєте: "Так, новий день, уся моя сім'я тут, що ми робитимемо?" Звісно, є страх перед тим, що може трапитися, але існує так багато такого, що поза нашим контролем, і всі ми зненацька усвідомили, наскільки ми маленькі у цьому великому світовлаштуванні", - зазначив принц.

Тим часом у Project Angel Food підтвердили, що Гаррі та Меган уже двічі розвозили їжу їхнім підопічним. Про це пише Enteryainment Tonight.

"Вони сказали, що почули про те, що наші водії перезавантажені, та захотіли поволонтерити, щоби полегшити їм роботу", - розповів керівник організації Річард Аюб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 9 Ноя 2019 в 2:26 PST

"Я вражений, що вони обрали нас. Вони піклуються про найбільш вразливу частину населення. Для наших клієнтів зараження коронавірусом становить найбільший ризик, оскільки їхня імунна система ослаблена, зокрема через захворювання серця, легеневі хвороби, діабет, і більшість із них старші за 60 років", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі та Меган оголосили про створення свого нового благодійного фонду, назва якого є спорідненою з ім'ям їхнього первістка.

Як відомо, на батьківщині Гаррі не був із березня. Подейкували, коли принц Чарльз захворів на COVID-19, Меган заборонила чоловікові летіти до батька.