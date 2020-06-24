Декольтовану Грем із голим животом через Zoom зняли для глянцю

Американська модель Ешлі Грем знялася для журналу Harper's Bazaar, попозувавши відомому фотографові Маріо Сорренті через Zoom.

32-річна красуня прикрасила собою одну з обкладинок випуску, присвяченого здоров'ю та турботі про соціально незахищених матерів. Як відомо, Грем 5 місяців тому і сама народила первістка.

Ешлі Грем на обкладинці глянцю

А це бекстейдж

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Нагадаємо, також Ешлі виступає за право мам годувати грудьми в публічних місцях, коли малюк хоче їсти.

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