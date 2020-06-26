Слава "НеАнгел" топлес заінтригувала круглим животом у лікарні
26 червня 2020, 09:36
Співачка Слава Камінська знову натякає на вагітність. І цього разу артистка показалася з кругленьким животом у лікарні.
У притаманній їй манері Слава написала, що живіт від ковбаси. А напередодні вона писала, що в лікарні через невралгію.
Як відомо, у Слави двоє дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського - син Леон і дочка Лаура.
Пізніше Слава виклала ще фото себе у лікарні та обурилася через те, що ЗМІ написали про коронавірус та вагітність.
"У Камінської коронавірус, Камінська вагітна... А, може, Камінська просто жирна?", - заявила співачка.
Приєднуйтесь до дискусії