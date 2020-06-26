Слава "НеАнгел" топлес заінтригувала круглим животом у лікарні

Співачка Слава Камінська знову натякає на вагітність. І цього разу артистка показалася з кругленьким животом у лікарні.

У притаманній їй манері Слава написала, що живіт від ковбаси. А напередодні вона писала, що в лікарні через невралгію.

"Я сподіаюся, що це ковбаса", - написала Камінська

Слава вагітна від Сергія Кацуби чи знову жартує?

Як відомо, у Слави двоє дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського - син Леон і дочка Лаура.

Пізніше Слава виклала ще фото себе у лікарні та обурилася через те, що ЗМІ написали про коронавірус та вагітність.

"У Камінської коронавірус, Камінська вагітна... А, може, Камінська просто жирна?", - заявила співачка.