Квіточка серед квіточок: Кароль без мейкапу показалася в трояндах
П'ятниця, 3 липня 2020, 11:48
Співачка Тіна Кароль, небайдужа до садових квітів, просто не змогла пройти повз красиві трояндові кущі та не зробити відеоселфі. На їхньому тлі вона показалася без мейкапу.
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У своєму ж Instagram 35-річна зірка порадувала підписників черговим сексі-образом. А у Facebook - дала майстер клас із кокетства.
Нагадаємо, Тіна все ж радить жінкам фарбувати оченята і рятувати світ красою. А колись артистка зізнавалася, що яскраво-червона помада насправді - це її маска.
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