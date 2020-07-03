Квіточка серед квіточок: Кароль без мейкапу показалася в трояндах

Співачка Тіна Кароль, небайдужа до садових квітів, просто не змогла пройти повз красиві трояндові кущі та не зробити відеоселфі. На їхньому тлі вона показалася без мейкапу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina) 2 Июл 2020 в 7:52 PDT

У своєму ж Instagram 35-річна зірка порадувала підписників черговим сексі-образом. А у Facebook - дала майстер клас із кокетства.

Нагадаємо, Тіна все ж радить жінкам фарбувати оченята і рятувати світ красою. А колись артистка зізнавалася, що яскраво-червона помада насправді - це її маска.

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