Маркл заявила, що британським принцесам платять, та підрахувала прибутки від її весілля з Гаррі

Дружина принца Гаррі, герцогиня Меган Маркл продовжує свій "хрестовий похід" проти британських ЗМІ. А заразом на горіхи, схоже, дістанеться і королівській родині.

Меган повідомила суду, що ця "інституція" не стала захищати її від цькування преси навіть тоді, коли вона була вагітна первістком. І це є доказом різного ставлення до сім'ї принца Вільяма та сім'ї принца Гаррі.

Про це пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 6:16 PDT

Маркл не стала оминати й фінансових питань. Зі слів герцогині, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія та принцеса Майкл Кентська виконують "оплачувану роботу" для королівської родини.

Меган же з Гаррі принесли величезний зиск усій Великій Британії. Згідно з підрахунками Маркл, їхнє весілля дозволило країні заробити на туризмі мільярд фунтів стерлінгів, що "значно перевищило" ту суму, яку довелося витратити на королівське свято платникам податків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 7:27 PDT

Нагадаємо, Меган Маркл позивається до кількох видань, що належать до групи Associated Newspapers. Зокрема герцогиня хоче довести в суді, що публікація її особистого листа до батька була грубим втручанням у її особисте життя. Сам батько, Томас Маркл, який і передав листа пресі, в судовому процесі виступає на боці журналістів.

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