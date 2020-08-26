Солодкий чилі та бургери: Зеленський із почтом поласував "макдональдсом" у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський знову вирішив бути ближчим до народу і під час робочої поїздки до Дніпра пішов їсти у МакДональдс.

Там гарант сам зробив замовлення, взяв тацю з наїдками і разом з підлеглими сів за стіл.

Очевидці зняли на відео процес замовлення їжі на касі, а прессекретарка Зеленського Юлія Мендель виклала фото в Instagram.

"Нагетси, соуси, бургери... Буває, треба перекусити і нашвидкоруч :)" - написала Мендель

До речі, ще у червні Зеленський зізнався УП, що вони у родині дуже люблять фастфуд, але їдять його рідко. Тоді він також розказав, що посперечався з дочкою, хто швидше скине 5 кілограмів.

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