Могилевська стала білявкою та заінтригувала "серйозними змінами в житті"

Співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників несподіваним перетворенням: зірка стала білявкою.

Навіщо, вона пояснила у Instagram.

Могилевська тепер білявка

"Скажіть, з ким траплялося психанути, підстригтися чи пофарбувати волосся в часи змін? Так, це експериментальний образ. Не приховуватиму, в моєму житті відбулися серйозні зміни", - написала Наталія.

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Співачка поки не розказує, що ж з зміни такі

Могилевська додала, що сподівається, що настала біла смуга.

Нагадаємо, нещодавно Наталія випустила музичний фільм, де зіграла кохання з відомим артистом балету.

Фото пресслужби

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Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен?



Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня "Белый самолет" и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивидит.