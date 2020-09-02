Різатдінова 1-го вересня віддала сина Онищенка до "нової сім'ї"

Цьогорічне 1-ше вересня стало важливою віхою в житті гімнастки Ганни Різатдінової, ексдепутата-втікача Олександра Онищенка та їхнього спільного синочка Романа.

Хлопчик, якому в листопаді виповниться три роки, вперше пішов у садочок.

1-го вересня син Різатдінової вперше пішов у дитсадочок Фото з Instagram різатдінової

Першими враженнями від знайомства з "новою сім'єю" Аня поділилася в Insta-сторіз. Спортсменка зізналася, що хвилювалася. Ромчика ж найбільше зацікавив м'яч, а маму хлопчик відпускав від себе дуже неохоче.

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А таким колись було 1-ше вересня самої Різатдінової

Нагадаємо, хист до спорту Роман успадкував від батьків. Різатдінова припускає, що в неї росте майбутній чемпіон.

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