Лесбі-еротика на "Танцях з зірками": Мейхер та Дімопулос злилися в палкому поцілунку. ВІДЕО
Понеділок, 12 жовтня 2020, 10:18
Співачка Надія Мейхер та колишня співачка Санта Дімопулос влаштували пристрасний батл на паркеті "Танців з зірками".
Кралечки вшкварили пасадобль, а кульмінацією номеру зробили палкий поцілунок, ошелешивши журі та глядачів.
Як констатувала суддя Катерина Кухар, тепер "уся країна переконалася, що "ВІА Гра" не має терміну придатності".
Нагадаємо, 38-річна Надя вже вдруге бере участь у танцювальному шоу, адже в ній лишилося багато чого розповісти глядачеві. 33-річна ж Санта втілює свою заповітну дитячу мрію.
Відео з YouTube
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