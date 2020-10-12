Лесбі-еротика на "Танцях з зірками": Мейхер та Дімопулос злилися в палкому поцілунку. ВІДЕО

Співачка Надія Мейхер та колишня співачка Санта Дімопулос влаштували пристрасний батл на паркеті "Танців з зірками".

Кралечки вшкварили пасадобль, а кульмінацією номеру зробили палкий поцілунок, ошелешивши журі та глядачів.

Як констатувала суддя Катерина Кухар, тепер "уся країна переконалася, що "ВІА Гра" не має терміну придатності".

Нагадаємо, 38-річна Надя вже вдруге бере участь у танцювальному шоу, адже в ній лишилося багато чого розповісти глядачеві. 33-річна ж Санта втілює свою заповітну дитячу мрію.

Відео з YouTube

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