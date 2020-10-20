Брітні Спірз у трусиках гладила свої циці в химерному танці. ВІДЕО

Американська співачка Брітні Спірз продовжує шокувати шанувальників своїми витівками в Instagram.

Селфі, парад купальників, інструктаж, що треба брати з собою на пляж (рушник, олійку, санскрін, собаку та капелюх - раптом ви не знали) - це те, що запостила 38-річна артистка за останню добу. А потім "добила" підписників дивним танцем.

"Зазвичай я ніколи не танцюю з такою гулькою на голові... В мене немає резинки, тож я я зробила ось таку чарівність без неї! Дивіться... вона утрималася!", - не обійшлася без дуже важливих подробиць Брітні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 19 Жов 2020 р. о 3:45 PDT

Її відео менш ніж за пів доби переглянуло понад 3,5 мільйона користувачів. Щоправда, мабуть, не на такі коментарі сподівалася зірка.

"Її хтось одурманює наркотиками... На це боляче дивитися... В неї мертві очі", - пишуть засмучені фани.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 19 Жов 2020 р. о 10:45 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 19 Жов 2020 р. о 2:38 PDT

Нагадаємо, Брітні, яка вже понад десять років перебуває під опікою свого батька Джеймі, намагається через суд добитися свободи. Зокрема вона вимагає, щоби він більше не керував її багатомільйонними статками. Куди йдуть доньчині гроші, це питання дуже цікавить і її маму Лінн.