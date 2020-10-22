Jerry Heil розповіла, чи вдалося їй схуднути до 47 кіло

Співачка Jerry Heil, яка кілька тижнів тому заприсяглася поголити голову, якщо не схудне на три кілограми, залишиться при своїх косах. Їй вдалося навіть перевершити поставлену ціль, і тепер вона важить навіть менше 47 кіло.

Про це Яна розказала "Сніданку з 1+1".

"Я сьогодні стала на ваги і виявилося, що я чи від хвилювання, чи від чого скинула навіть більше, ніж планувалося. Скинула більше, щоб сьогодні торт поїсти", - похвалилася зірка, котрій 21-го жовтня виповнилося 25 років.

То скільки ж тепер важить Яна? фото з instagram jerry heil

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"Бажаю собі під‘єднатися до космічної станції геніальних ідей і безмежних можливостей їх реалізації на Землі. І шоб так і не дізнатися, шо таке розділ 25+ в каталозі Оріфлейм...", - написала іменинниця в Instagram.

Нагадаємо, Яна не приховує, що в неї не складаються стосунки з чоловіками, мовляв, їй важко розкритися та відчути себе сексі. Артистка навіть жартома називає себе "головною незайманою країни".

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