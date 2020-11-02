Зіркові грибники: як Федишин, Каменських і Винник на тихе полювання ходили

Цьогорічна осінь виявилася дуже щедрою на гриби, і полювати на них взялися ледь не всі зірки шоубізнесу.

Повними кошиками здобичі хвалилися Катерина Осадча, Камалія, Сергій Бабкін, Олег Винник. А нещодавно до них приєдналися і Настя Каменських з Іриною Федишин.

"В цьому році як ніколи стало модним ходити за грибами. У мене вся стрічка в грибах. Радує, що люди насолоджуються природою, і ми не стали винятком", - написав у своєму Instagram Олег Винник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Окт 2020 в 9:43 PDT

Федишин нещодавно зізналася, що вони з чоловіком перехворіли коронавірусом

А тепер Іра спокійно собі насолоджується осінніми прогулянками і тихим полюванням

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 30 Окт 2020 в 5:34 PDT