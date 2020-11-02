Зіркові грибники: як Федишин, Каменських і Винник на тихе полювання ходили
Цьогорічна осінь виявилася дуже щедрою на гриби, і полювати на них взялися ледь не всі зірки шоубізнесу.
Повними кошиками здобичі хвалилися Катерина Осадча, Камалія, Сергій Бабкін, Олег Винник. А нещодавно до них приєдналися і Настя Каменських з Іриною Федишин.
"В цьому році як ніколи стало модним ходити за грибами. У мене вся стрічка в грибах. Радує, що люди насолоджуються природою, і ми не стали винятком", - написав у своєму Instagram Олег Винник.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
КУ!🍄 🍄Сегодня мы собрали 5.320 кг Белых Грибов и много Маслят! 🍄Прошли по лесу 22 978 шагов! 🍄Жарим картошку с белыми грибами! Довольны на 💯 Весь наш поход смотрите в сториз👆🏻 А как вы провели вашу волшебную среду?👇🏻 #сергейбабкин #грибники #днепр #лес #счастье #моямедитация
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня у нас очень богатый урожай грибов!!! Рыжики, Польские, и Белые 🙃🙂🙃🙂😉