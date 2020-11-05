"Кохаю тебе з трепетом": дружина Павліка привітала його з річницею солодким сюрпризом

Співак Віктор Павлік та його четверта дружина, Катерина Репяхова відзначили романтичну дату: п'ять років від того дня, коли перетнулися їхні долі.

4-го листопада 2015-го року юна Катруся, котра змалечку фанатіла від виконавця "Шикидим" і "Ти подобаєшся мені", надіслала кумирові букет квітів, а згодом сфотографувалася з ним та познайомилася.

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Свого тепер уже офіційного супутника життя Репяхова привітала капкейками з їхніми фото, а ще ніжним дописом у Instagram.

"Нам 5 років. Я, як і раніше, кохаю тебе з таким трепетом. Коли ти на гастролях, я погано сплю, а коли від'їжджаєш у справах, рахую кожну хвилину. І це правда. Спасибі тоді за все, коханий", - написала молодиця.

Катерина - четверта дружина 54-річного артиста

Нагадаємо, пара вже обрала імена своїм майбутнім дітям.