Дружина Павліка про любов до своєї зовнішності: В мені є щось невагоме

26-річна дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, хоч і збирається колись відрізати своє друге підборіддя, в цілому дуже задоволена своєю зовнішністю. Високою самооцінкою молодиця завдячує своїй мамі.

Про це Катя поміркувала в Instagram.

"Я дуже люблю свою зовнішність. Я ніколи не піддамся нав'язуванню стандартів краси", - заявила вона.

Катерина дуже задоволена тим, що бачить у дзеркалі фото з instagram репяхової

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"Може, я і не найвродливіша за якимись стандартами, але в мені є щось набагато важливіше, щось невагоме. Принаймні, мені завжди так говорила мама. І саме мама переконала мене, що зовнішність - не головне, що зовнішність - не головне. Головне - любити себе зсередини та мати харизму, ну і мізки. І взагалі мама своєю мудрістю позбавила мене мільйона ймовірних тривог", - наголосила жінка співака.

Нагадаємо, ще Репяхова любить себе за те, що їй по цимбалах, як для когось зі сторони виглядає її життя.

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