7-річний син Зеленського перехворів на COVID-19

Син президента Володимира Зеленського, 7-річний Кирило перехворів на коронавірус. Хлопчик лежав у лікарні разом із мамою Оленою.

Про це сам Зеленський розповів під час брифінгу в Миколаївській області, пише "Українська правда".

7-річний Кирило Зеленський перехворів на COVID-19 разом із мамою. Старша сестра Саша і тато не заразилися фото з instagram олени зеленської

"(На коронавірус) захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти: я вважаю більш-менш нормально, тільки температура, і всі батьки переймаються цим і хвилюються", - поділився президент.

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"Дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом", - додав він.

Нагадаємо, в Олени Зеленської була двобічна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Перша леді пробула в лікарні близько трьох тижнів.