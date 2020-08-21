7-річний син Зеленського перехворів на COVID-19
П'ятниця, 21 серпня 2020, 12:09
Син президента Володимира Зеленського, 7-річний Кирило перехворів на коронавірус. Хлопчик лежав у лікарні разом із мамою Оленою.
Про це сам Зеленський розповів під час брифінгу в Миколаївській області, пише "Українська правда".
"(На коронавірус) захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти: я вважаю більш-менш нормально, тільки температура, і всі батьки переймаються цим і хвилюються", - поділився президент.
"Дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом", - додав він.
Нагадаємо, в Олени Зеленської була двобічна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Перша леді пробула в лікарні близько трьох тижнів.
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