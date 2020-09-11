Тимошенко здолала коронавірус

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Про це у соцмережі повідомила її речниці Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - написала прессекретарка Тимошенко.

Нагадаємо, нещодавно коронавірус побороли подружжя Бабкіних, Оля Фреймут та Марічка Падалко з дітьми.

Досі лікуються Володимир Остапчук з нареченою, яким довелося скасувати весілля через хворобу.

Фото на головній - Яна Доброносова з Instagram Тимошенко