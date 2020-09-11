Тимошенко здолала коронавірус

П'ятниця, 11 вересня 2020, 11:25

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Про це у соцмережі повідомила її речниці Марина Сорока

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - написала прессекретарка Тимошенко. 

 
Тимошенко хворіла майже три тижні і досі лікує запалення легень 
фото з instagram

Нагадаємо, нещодавно коронавірус побороли подружжя Бабкіних, Оля Фреймут та Марічка Падалко з дітьми

Досі лікуються Володимир Остапчук з нареченою, яким довелося скасувати весілля через хворобу. 

Фото на головній - Яна Доброносова з Instagram Тимошенко 

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