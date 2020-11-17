Зіркова герцогиня: "Кейт Міддлтон" угледіли в масовці популярного серіалу. ФОТО

Глядачі серіалу "Корона", які нарешті дочекалися четвертого сезону, під час перегляду його шостої серії були спантеличені. Багато кому здалося, що в сцені, де принца Чарльза та принцесу Діану вітають під час туру Австралією, у натовпі з'являється Кейт Міддлтон.

Кадр із "герцогинею" облетів мережу.

Про це пише Metro.

Жіночка у жовтій кофтині, яка ненадовго з'являється в кадрі, нагадала глядачам Кейт Міддлтон кадри з серіалу netflix "Корона"

Як відомо, королівська родина серіал про себе не коментує.

Але дуже малоймовірно, що дружина принца Вільяма справді знялася у масовці. На кадрі з іншого ракурсу акторка вже наче й не настільки схожа на Кетрін.

Було б цікаво, але навряд

Нагадаємо, насправді невеличкий акторський досвід у Кетрін таки є: у школі вона грала в виставах, ще й співала. А от принци Вільям та Гаррі кілька років тому знялися в "Зоряних війнах", але сцену з ними, на жаль, вирізали.

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