Зіркова герцогиня: "Кейт Міддлтон" угледіли в масовці популярного серіалу. ФОТО
Глядачі серіалу "Корона", які нарешті дочекалися четвертого сезону, під час перегляду його шостої серії були спантеличені. Багато кому здалося, що в сцені, де принца Чарльза та принцесу Діану вітають під час туру Австралією, у натовпі з'являється Кейт Міддлтон.
Кадр із "герцогинею" облетів мережу.
Про це пише Metro.
Як відомо, королівська родина серіал про себе не коментує.
Але дуже малоймовірно, що дружина принца Вільяма справді знялася у масовці. На кадрі з іншого ракурсу акторка вже наче й не настільки схожа на Кетрін.
Нагадаємо, насправді невеличкий акторський досвід у Кетрін таки є: у школі вона грала в виставах, ще й співала. А от принци Вільям та Гаррі кілька років тому знялися в "Зоряних війнах", але сцену з ними, на жаль, вирізали.
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