"Знали та прикривали": брат принцеси Діани вимагає вибачень від ВВС за обман його сестри

Брат покійної британської принцеси Діани, письменник Чарльз Спенсер має намір довести, що резонансне інтерв'ю, в якому вона вперше визнала, що принц Чарльз її зраджує, було одержано нечесним шляхом.

Родич леді Ді заявляє, що журналіст Мартін Башир, якому та розмова забезпечила карколомний злет кар'єри, ввів в оману його самого та його сестру.

Минуло 25 років, але Спенсери досі не отримали вибачень від ВВС.

"ВВС ставиться до цього дуже серйозно, і ми хочемо отримати правду. Ми розпочинаємо ретельне та незалежне розслідування", - запевнив гендиректор компанії Тім Дейві, якого цитує Reuters.

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Сам Башир, якому зараз 57 років, наразі перебуває на лікарняному. Журналіст, який не так давно переніс операцію на серці, тяжко хворіє на COVID-19.

Припускається, що Башир, щоби через Чарльза Спенсера дістатися до Діани, використав підроблені банківські виписки. Вони буцімто доводили, що помічників підкупили, щоби вони шпигували за принцесою. Також журналіст переконав леді Ді, що її прослуховують спецслужби.

Усе це могло підштовхнути дружину принца Чарльза надати розголосу тому, що відбувається з її шлюбом. Її телеінтерв'ю, яке мало ефект вибуху бомби, тоді подивилися 20 мільйонів британців.

"Нас було троє в цьому шлюбі, трохи затісно", - з цих слів Діани розпочався один із найгучніших публічних скандалів в історії королівської родини.

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Принц Чарльз визнав зраду. У 1996-му вони з Діаною розлучилися. У 1997-му її не стало. В 2005-му принц одружився з "розлучницею", Каміллою Паркер-Боулз.

"Лише два тижні тому я дізнався... що в ВВС теж про це (маніпуляції Башира) знали. Не просто знали, а й прикривали", - заявив граф Спенсер.

У 1996-му році в ВВС провели внутрішнє розслідування цього кейсу, але, зі слів брата Діани, його не було до нього залучено. Він вимагає, щоби цього разу розслідування було дійсно незалежним, і компанія нарешті принесла вибачення.

Чарльз, 9-ий граф Спенсер - письменник, автор книг на історичну тематику фото з Instagram

Як відомо, батько Доді Аль Фаєда, бойфренда принцеси, який разом із нею загинув у автоаварії, багато років намагався довести, що то було вбивство, організоване британськими спецслужбами. У 2013-му році Скотланд Ярд відмовився порушувати нову справу щодо смерті леді Ді, дійшовши висновку, що вагомих доказів на користь такої версії немає.

Нагадаємо, сестри Діани, леді Сара та леді Джейн були запрошені принцем Гаррі на хрестини його первістка, Арчі Гаррісона. Двоюрідні бабусі малюка позували з родиною для офіційного фотопортрету.

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