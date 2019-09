Справжня артистка: мережу зворушив спів 11-річної Міддлтон у шкільній виставі. ВІДЕО

Якби Кейт Міддлтон не вийшла заміж за британського принца Вільяма, вона могла би підкорити сцену. Принаймні, в 11 років вона прегарно співала.

У мережі з'явилося архівне відео, де Кейт грає Елізу Дуліттл у шкільній виставі, мюзиклі "Моя чарівна леді".

Дівчинка виконує пісню "Wouldn’t It Be Loverly", пише The Sun.

Інтернет-користувачі засипали Кетрін компліментами. Багатьох цікавить, чи досі співає герцогиня, і чи успадкували її хист діти.

Нагадаємо, ще одна вистава, в якій колись грала юна Кейт, стала для дівчинки пророчою. У відеофрагменті, який знайшовся в Інтернеті кілька років тому, ворожка пророкує героїні Міддотон зустріч із вродливим та заможним чоловіком, якого зватимуть Вільям.