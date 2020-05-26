Посварилися через колготки: інсайдери розказали, як почалася ворожнеча Маркл та Міддлтон

Британська герцогиня Кейт Міддлтон почувається "виснаженою та наче в пастці" через те, який об'єм роботи звалився на них із принцом Вільямом після "втечі" Гаррі та Меган Маркл із королівської родини.

Але Кетрін тримається гідно та стійко, адже знає, нагорода того варта: одного дня вона стане королевою.

38-річну герцогиню зробив героїнею липнево-серпневого номеру журнал Tatler, назвавши "Катериною Великою". Що за людина Кейт, і коли саме між нею та Меган пробігла чорна кішка, виданню розказали інсайдери, пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatler (@tatlermagazine) 25 Май 2020 в 9:59 PDT

"Звісно, вона усміхається та одягається як належно, але вона цього не хоче. Вона почувається виснаженою та наче в пастці. Вона працює так напружено, як топовий керівник компанії, якого постійно задіюють, не маючи при цьому таких переваг, як особисті кордони та достатня кількість вихідних", - зазначило джерело.

Міддлтон страшенно зла через те, що від "Мегзіта" постраждали їхні з Вільямом сини та донька, котрим тепер бракує уваги батьків.

"Вільям і Кетрін дуже хотіли бути батьками, які беруть активну участь у житті дітей, але герцог і герцогиня Сассекські успішно пожертвували їхніми трьома дітьми", - пояснив інформатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 4 Авг 2019 в 1:01 PDT

На думку інсайдера, Меган та Гаррі вчинили дуже егоїстично, адже знали, що навантаження впаде на плечі Кейт та Вільяма.

За версією одного зі співрозмовників видання, стосунки між невістками не склалися з самого початку. І перше зіткнення відбулося перед весіллям Меган і Гаррі.

"День був спекотний, і, схоже, відбулася сварка через те, чи мають дружки бути колготках. Кейт, слідуючи протоколу, вважала, що мають. А Меган не хотіла, щоби вони їх надягали", - поділився оповідач.

Манери Кетрін у палаці називають бездоганними. Вона рівняється на королеву Єлизавету і вже навіть розмовляє як чоловікова бабуся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 25 Фев 2020 в 3:42 PST

Нагадаємо, принц Вільям зійде на престол після свого батька Чарльза. А може, Чарльз не схоче ставати королем та поступиться синові.

Як відомо, Єлизавета ІІ править Об'єднаним королівством уже майже 67 років.

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