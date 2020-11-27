"Локдаун і карантин останні 30 років": Полякова про байдужість держави до шоубізнесу та "смішні" виплати ФОПам

Співачка Оля Полякова звинуватила державу в байдужості до проблем музичного бізнесу, який потерпає через карантин. Суму ж у 8 тисяч гривень, якою пообіцяли підтримати ФОПи в цей період, артистка взагалі вважає смішною.

Про це Оля говорила в прямому етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Це дуже смішні гроші, тому що ми весь цей час утримуємо своїх людей. Ми не отримуємо гроші нізвідки. Щоб люди не пішли в інші професії, щоб зберегти колективи, щоб зберегти всіх людей, які працювали на наш бізнес, ми платимо зі своєї кишені. І, природно, це не 8 тисяч гривень", - зазначила Полякова.

Полякова наголосила, що музичний бізнес - дуже дорогий, і тому 8 тисяч гривень - це смішно фото з instagram полякової

"У мене ФОП. Я працюю офіційно. Якщо ви подивитеся мою декларацію, практично всі гроші я отримую за безналом. Я офіційно отримую гроші й офіційно плачу податки", - наголосила вона.

На думку Олі, для музичного бізнесу страшні як карантин, так і локдаун.

"І я навіть не знаю, що страшніше. Карантин уже у нас давно, ми вже до нього просто звикли. А повний локдаун у нашому бізнесі теж вже давно: концертів у нас немає і не передбачаються. За цей час я просто зрозуміла, що ми нікому не потрібні. І порятунок країни..."Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих". Тому я, чесно кажучи, вже втомилася "шаблею махати", - сказала Полякова.

Оля звинувачує державу в байдужості до представників творчих професій

"...Нас ніхто не чує, про нас ніхто не думає. І те, що у нас зовсім немає роботи і не буде в найближчий рік — це нікого не хвилює. Тому, чесно кажучи, я думаю про те, що у нас локдаун і карантин останні 30 років - політичний, економічний", - підсумувала вона.

Нагадаємо, в вересні Полякова, alyona alyona й Аліна Паш мітингували біля Кабміну, вимагаючи негайної розробки єдиних правил та норм для проведення концертів в умовах пандемії. Тоді акцію висміяла в мережі продюсерка Олена Мозгова, порадивши артистам звертатися до їхнього "дружбана Вови".

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