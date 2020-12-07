Донька Полякової після акторського дебюту заявила, що хоче вчитися в Америці
Старша донька співачки Олі Полякової, 15-річна Маша вже визначилася з майбутньою професією. Дівчина вирішила стати артисткою, причому освіту здобуватиме в США.
Своїм планом Маша поділилася зі "Світським життям" на прем'єрі молодіжного серіалу "Секс, Інста і ЗНО", де вона зіграла маленьку роль.
Полякова розказала, з якими проблемами, типовими для підлітків, стикається особисто вона.
"По-перше, це хейт, адже він є всюди. Ще я почала займатися музикою, створила свій рок-гурт і дуже сильний хейт від усіх моїх знайомих. Але я людина, яка не звертає на це уваги", - підкреслила Маша.
Нині дівчина вчиться в 10-му класі, а після школи планує вступати до закордонного вишу.
"Я мрію поїхати до музичного коледжу Берклі, що в Бостоні та вступити там на вокальний", - поділилася вона.
До слова, на прем'єру Маша прийшла у супроводі свого бойфренда-однолітка. Зі слів дівчини, вони разом уже близько 9 місяців.
Нагадаємо, нещодавно мама Оля дозволила Маші пофарбувати волосся. Не заперечує вона й проти того, щоби донька постила в Instagram фото з сміливих купальниках.
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