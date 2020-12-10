Корольова без мейкапу розказала, чим займалася з африканськими аборигенами

Співачка Наташа Корольова, яка нещодавно ошелешила своїх фанів заявою про від'їзд до Африки, знову вийшла на зв'язок.

47-річна артистка, якій вдалося в умовах дикої природи не занапастити свої нарощені вії, розказала, що поробляла в племені аборигенів.

Співачка розповіла, як вона виживала в дикій природі

Виявляється, "перезавантаження" Наташі відбувалося в рамках телевізійного реалітішоу.

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Нагадаємо, власне "реалітішоу" кілька місяців тому влаштував своїй жінці 50-річний стриптизер Тарзан. Але Корольова вирішила його розваги з дівчатами зрадою не вважати та зберегти шлюб.

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